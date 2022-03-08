Укр

Джонсон заявил о "плане Маршалла" для Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Танк Новость обновлена 08 марта 2022, 21:11
Танк

На Западе уже думают, как будут восстанавливать Украину.

Во вторник, 8 марта, на 13-й день полномасштабного вторжения рф в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны сделают аналог "плана Маршалла" для восстановления Украины.

Об этом он сообщил лидерам стран Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) 8 марта, передает ft.com.

"Украина будет восстановлена, Запад организует аналог "плана Маршалла" и отстроит страну", — заявил Джонсон.

Союзники Британии отметили, что одним из источников денег на выполнение этой задачи может стать конфискация и продажа лондонской собственности олигархов, находящихся под санкциями, связанных с президентом россии владимиром путиным. В любом случае первостепенной задачей Запада является остановка войны в Украине.

Справка: План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию. Главной целью плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили "акцию" на российские военные самолеты и вертолеты.

Теги:
#Украина #Великобритания #Война с Россией
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