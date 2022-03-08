Оккупанты расстреляли микроавтобус с сотрудницами детского сада: есть погибшие

Минимум три женщины погибили, еще две ранены

Российские войска вновь пошли на преступления против человечности и расстреляли микроавтобус с воспитательницами детского дома неподалеку от Николаева.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в своем телеграм-канале.

"На "кировоградской" трассе фашистские оккупанты расстреляли смену женщин воспитателей детского дома, которые на микроавтобусе ехали сменить коллег. После обстрела, микроавтобус, маркированный знаками "красного креста", загорелся", — написала она.

По ее информации, предварительно установлено, что погибли минимум трое женщин, которые находились в микроавтобусе. Еще две были ранены, но смогли добраться к позициям украинских войск. Сейчас им оказывается помощь.

Как сообщалось ранее, 8 марта оккупанты вновь активизировали обстрелы гражданской инфраструктуры. В частности авиаударам подверглись жилые дома в Сумах.

Кроме того, из "градов" были обстреляны Лисичанск и Северодонецк в Луганской области из-за чего повреждения получила школа и жилые дома.

Также стоит напомнить, что 8 марта ожидалась эвакупция мирных жителей по "зеленым корридорам" из Мариуполя, однако именно в этот момент войска противника перешли в наступления из-за чего гражданские покинуть город не смогли.