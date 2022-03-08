Срыв эвакуации из Мариуполя: появилось доказательство вины россиян (видео)
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рф вновь не дает мирным гражданам покинуть город.
Во вторник, 8 марта, на 13-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупационные войска вновь срывают эвакуацию мирных граждан по гуманитарным коридорам. Украинцы засняли доказательства подлости врага с помощью беспилотника.
Об этом сообщили на telegram-канале отдельного отряда специального назначения "Азов".
В очередной раз оккупант продемонстрировал свою подлость, сделав попытку прорыва в город именно в момент зеленого коридора, организованного для людей и создав реальную угрозу жизни гражданских лиц, пытающихся покинуть окруженный Мариуполь, находящийся под постоянным вражеским огнем.
Видео-подтверждение, снятое украинским беспилотником на милекинской трассе, которая должна была стать зеленым коридором для безопасного движения гражданских лиц:
"Только уничтожение противника и увеличение украинских войск на азовском направлении обеспечит безопасность гражданского населения. Договоренности с оккупантом не имеют никакого смысла и могут спровоцировать еще больше невинных жертв среди украинских граждан", — сообщили в "Азове".
Ранее сообщалось, что 8 марта в Херсонской области был сбит очередной российский самолет.
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