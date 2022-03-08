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Школа в дыму и изувеченные дома: оккупанты расстреляли из градов Северодонецк и Лисичанск (фото)

Автор
Анна Пешкова
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Обстрелы в Северодонецке и Лисичанске Новость обновлена 08 марта 2022, 19:09
Обстрелы в Северодонецке и Лисичанске

Войска РФ продолжают уничтожать мирных граждан Луганской области и их жилища

Кроме мощных ударов по Сумам, россияне совершили обстрелы из градов по жилым домам в Северодонецке и Лисичанске Луганской области. Фото- и видеопоследствия "русского мира" на своих страницах в Facebook опубликовали глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай и политический журналист Марина Шашкова.

По словам Гайдая, сегодня должен был закончиться ремонт электросети Северодонецка, но этого сделать не успели из-за нападения российских военных. На кадрах видны воронки в земле, разрушенные магазины, изувеченные балконы жилых домов, выбитые окна, покореженные автомобили.

Последствия стрельбы по жилым домам в Северодонецке

"Сегодня "поздравили" Северодонецк "тюльпанами" из градов. Это было действительно страшно, потому что прилетело немало", — написала Шашкова.

Сообщается о нескольких погибших в городе, но детали пока неизвестны.

Сергей Гайдай также опубликовал фотографии школы №4, находящейся на улице Октябрьской, 271. Стены учебного заведения полуразрушены, один из классов из-за образовавшихся брешей затопило, а некоторые помещения затянуты дымом. На фото попал один из российских снарядов. К счастью, во время обстрела школы никого внутри не оказалось.

Обстрел школы в Лисичанске

"Мы ремонтировали бассейн "Садко" — попали в "Садко". Мы ремонтировали школы – обстреляли школы", — прокомментировал российскую агрессию чиновник в своем видеообращении.

Также глава Луганской обладминистрации рассказал о массовом обстреле российской армией мирных городов Рубежное и Попасная. Однако Гайдай уверяет, что успехов на луганском направлении у российской армии нет.

Видеообращение главы обладминистрации

Напомним, что Северодонецк – это ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Как ранее сообщал Сергей Гайдай, этот город целенаправленно обстреливают по пунктам жизнеобеспечения, чтобы оставить людей без коммуникаций. От тепла в Северодонецке по состоянию на 8 марта отключены 180 многоквартирных домов. После обстрелов градами 3 марта город до сих пор остается без газа.

Во время атаки на Луганщину 3 марта россияне градами обстреляли 56 жилых домов, трансформаторные подстанции, взорвали автомобильный мост. А 5 марта оккупанты изрешетили Луганскую областную детскую клиническую больницу. Всего в области обесточены 36 населенных пунктов, полностью без газоснабжения 8 сел.

Украинские воины делают все, что в их силах для обороны Луганска. Так, 6 марта под Северодонецком ВСУ разгромили передовой отряд российских войск.

Подчеркнем также, что всего по состоянию на 6 марта с начала широкомасштабного нападения России на Украину погибло 406 гражданских, включая 27 детей. Ранили российские военные 801 человека, среди которых 42 детей. Таковы данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Теги:
#Луганская область #Обстрел #Лисичанск #Северодонецк #Русский мир
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