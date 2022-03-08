Школа в дыму и изувеченные дома: оккупанты расстреляли из градов Северодонецк и Лисичанск (фото)

Войска РФ продолжают уничтожать мирных граждан Луганской области и их жилища

Кроме мощных ударов по Сумам, россияне совершили обстрелы из градов по жилым домам в Северодонецке и Лисичанске Луганской области. Фото- и видеопоследствия "русского мира" на своих страницах в Facebook опубликовали глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай и политический журналист Марина Шашкова.

По словам Гайдая, сегодня должен был закончиться ремонт электросети Северодонецка, но этого сделать не успели из-за нападения российских военных. На кадрах видны воронки в земле, разрушенные магазины, изувеченные балконы жилых домов, выбитые окна, покореженные автомобили.

Последствия стрельбы по жилым домам в Северодонецке

"Сегодня "поздравили" Северодонецк "тюльпанами" из градов. Это было действительно страшно, потому что прилетело немало", — написала Шашкова.

Сообщается о нескольких погибших в городе, но детали пока неизвестны.

Сергей Гайдай также опубликовал фотографии школы №4, находящейся на улице Октябрьской, 271. Стены учебного заведения полуразрушены, один из классов из-за образовавшихся брешей затопило, а некоторые помещения затянуты дымом. На фото попал один из российских снарядов. К счастью, во время обстрела школы никого внутри не оказалось.

Обстрел школы в Лисичанске

"Мы ремонтировали бассейн "Садко" — попали в "Садко". Мы ремонтировали школы – обстреляли школы", — прокомментировал российскую агрессию чиновник в своем видеообращении.

Также глава Луганской обладминистрации рассказал о массовом обстреле российской армией мирных городов Рубежное и Попасная. Однако Гайдай уверяет, что успехов на луганском направлении у российской армии нет.

Видеообращение главы обладминистрации

Напомним, что Северодонецк – это ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Как ранее сообщал Сергей Гайдай, этот город целенаправленно обстреливают по пунктам жизнеобеспечения, чтобы оставить людей без коммуникаций. От тепла в Северодонецке по состоянию на 8 марта отключены 180 многоквартирных домов. После обстрелов градами 3 марта город до сих пор остается без газа.

Во время атаки на Луганщину 3 марта россияне градами обстреляли 56 жилых домов, трансформаторные подстанции, взорвали автомобильный мост. А 5 марта оккупанты изрешетили Луганскую областную детскую клиническую больницу. Всего в области обесточены 36 населенных пунктов, полностью без газоснабжения 8 сел.

Украинские воины делают все, что в их силах для обороны Луганска. Так, 6 марта под Северодонецком ВСУ разгромили передовой отряд российских войск.

Подчеркнем также, что всего по состоянию на 6 марта с начала широкомасштабного нападения России на Украину погибло 406 гражданских, включая 27 детей. Ранили российские военные 801 человека, среди которых 42 детей. Таковы данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.