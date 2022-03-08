"Ты же не виноват, ты же не стрелял!": видео разговора русского захватчика с матерью

Российские матери не верят, что их сыновей отправили убивать мирных людей в Украине

На 13-й день полномасштабного вторжения российской федерации на украинские территории нашим бойцам удалось взять в плен еще одного российского орка. Военному разрешили позвонить домой и рассказать близким о том, как они убивают мирное население Украины.

На кадрах, обнародованных во вторник, 8 марта, на одном из одесских Telegram-каналов, запечатлен российский пленный, который позвонил маме и заявил, что армия россии не является миротворцами, а наоборот — оккупантами и фашистами, что жестоко убивают мирных людей. В свою очередь женщина ответила, что сын ни в чем не виноват, ведь лично никого не убил.

Видео с еще одним русским пленником

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский пленный рассказал правду о приказах своих командиров, заставляющих убивать гражданских граждан Украины, а за отказ угрожают жесткой расправой и даже убийством.