Укр

"Ты же не виноват, ты же не стрелял!": видео разговора русского захватчика с матерью

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Очередной оккупант из России попал в плен украинской армии Новость обновлена 08 марта 2022, 16:15
Очередной оккупант из России попал в плен украинской армии

Российские матери не верят, что их сыновей отправили убивать мирных людей в Украине

На 13-й день полномасштабного вторжения российской федерации на украинские территории нашим бойцам удалось взять в плен еще одного российского орка. Военному разрешили позвонить домой и рассказать близким о том, как они убивают мирное население Украины.

На кадрах, обнародованных во вторник, 8 марта, на одном из одесских Telegram-каналов, запечатлен российский пленный, который позвонил маме и заявил, что армия россии не является миротворцами, а наоборот — оккупантами и фашистами, что жестоко убивают мирных людей. В свою очередь женщина ответила, что сын ни в чем не виноват, ведь лично никого не убил.

Видео с еще одним русским пленником

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский пленный рассказал правду о приказах своих командиров, заставляющих убивать гражданских граждан Украины, а за отказ угрожают жесткой расправой и даже убийством.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Пленный
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