Заставляют убивать гражданских, за отказ – расстреливают: пленный русский о приказах командиров

За спасение женщины в Харькове оккупанты застрелили своего же сообщника, а другого спасла гражданская украинка.

Российские оккупанты имеют прямое указание расстреливать гражданских украинцев, а за отказ это делать руководители подразделений армии захватчиков убивают своих же солдат на месте.

Об этом рассказал один из военнопленных россиян во время допроса в СБУ.

По словам российского солдата, его подстрелили еще в первый день войны — 24 февраля — после того, как он с подельником бросился на помощь раненой на окружной в Харькове женщине. Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по ним. Оккупанты убили раненую женщину и одного из своих на месте, а попавшего в плен мужчину спасла дочь погибшей украинки, забрав из-под обстрелов на собственном автомобиле.

Пленник добавил, что оккупанты расстреливают своих же за отказ выполнять боевые задачи. Так было и в Харькове, когда часть россиян отказалась окружать город, их просто расстреляли.

В СБУ добавили, что теперь этот пленник – важный свидетель зверств захватчиков, и эта информация точно будет передана в суд.

Напомним, что с начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину было уничтожено или повреждено уже около двух тысяч единиц военной техники России и ликвидировано более 11 тысяч личного состава.

Ранее "Телеграф" показывал, как обычные украинцы собственными руками курят бронетехнику оккупантов.