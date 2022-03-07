Никакой человечности: Генштаб ВСУ рассказал о подлости россиян в Украине

Российские захватчики продолжают нести большие потери в живой силе.

Начаты двенадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Как сообщает Генштаб ВСУ, противник продолжает наступательную операцию против Украины.

С начала суток российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины.

Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.

Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах. Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также, в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность Вооруженных Сил Украины.

Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 7 марта

Отметим, что на утро 6 марта российские оккупационные войска потеряли в Украине 11 тысяч военных, а также сотни танков и боевых машин. Хоть в россии реальные данные о потерях не поддаются широкой огласке, но показательным является то, что режиму путина приходится проводить скрытую мобилизацию.

В Украине, согласно данным ООН, погиб 351 мирный житель, а 707 человек получили ранения.