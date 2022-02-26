Украинцы собственноручно жгут технику оккупантов: яркие видео стали хитом сети
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Путинские военнослужащие рассчитывали не на такой "теплый" прием
Украинцы героически сопротивляются российским захватчикам, которые, начиная с 24 февраля, пытаются оккупировать наше государство. На борьбу с россиянами выходят не только военные или бойцы терробороны, но и обычные гражданские. И их противостояние всегда очень эффектно.
"Телеграф" сделал подборку из трех самых ярких, по нашему мнению, моментов субботы, 26 февраля, когда мирные украинцы общались с путинскими воинами.
Сумщина (Недригайлов)
Настоящим "хитом" сети стала краткая запись из Недригайлова Сумской области, где местные жители "поздравили" российских оккупантовв на улице. Только не хлебом-солью или цветами, как надеялись в Кремле, а зажигательным "коктейлем Молотова". Кто-то из местных жителей бросил такую "горячую" бутылку в технику, которую перегоняли через поселок. Надеемся, "напитки" от недригайловских барменов россиянам пришлись по вкусу!
Сумщина (близ Штеповки)
Сумская область, между прочим, является одним из самых горячих направлений, где сейчас ведутся бои с оккупантами. Ситуацию осложняет тот факт, что регион пограничный, а значит, враги могут подвозить технику напрямую из России довольно быстро. Но местных даже это не останавливает. Напротив, они действуют довольно смело.
Как, например, герой следующего видео, который оказался весьма любознательным и пытался понять, откуда же приехали военные. Но мужчине не ответили на громкое "Слава Украине!", еще и слово "паляниця" произносить отказались. Очевидно, украинская выпечка этим воинам не очень по вкусу. В сети утверждают, что ролик сняли где-то вблизи села Штеповка бывшего Лебединского, а ныне Сумского района.
Запорожье (Мелитополь)
Мелитопольцы, как оказалось, менее "приветливы", чем сумчане. И вместо коктейлей-паляниц пытаются сразу объяснить россиянам, где их место и почему их идея атаковать — провальная. Один из местных жителей весьма "ярко" расписал оккупантам все, что о них думает. Предупреждаем – видео содержит нецензурную лексику (18+).
Также напомним, что в Сумах бойцам терробороны удалось молниеносно остановить одну из вражеских машин среди города. Ее пассажирами оказались довольно молодые ребята, не сдерживавшие слез от страха перед злыми сумчанами.