"Кажи слово паляниця": бесстрашный украинец против российских оккупантов (видео)

Мужчина заявил оккупантам, что будет снимать, что ему захочется.

В сети выложили видео, как украинцы встречают российских оккупантов.

Где-то в 12 км от Штеповки (Сумская область) местный житель снял на видео российских военных, а также две БМП и танк в кювете. Мужчина воскликнул "Слава Украине", а после предложил сказать слово "Паляниця".

Оккупанты в ответ заявили, что видеосъёмка запрещена. Мужчина возмутился, и сказал, что он у себя дома, и будет снимать все, что ему захочется.

Восхищаемся его мужеством и будем надеется, что тероборона уже направилась к ним.

Напомним, в Сумах была задержана одна из боевых машин российских военных. Оккупантов остановили бойцы местных отрядов территориальной обороны.

А в Мелитополе местный житель вышел навстречу российским военнослужащим и попытался им объяснить, что делать в Украине таким "гостям" нечего.

Кроме того, в Житомирской области был сбит российский самолет.