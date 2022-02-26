"Кажи слово паляниця": бесстрашный украинец против российских оккупантов (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Автор
87
"Кажи слово паляниця": бесстрашный украинец против российских оккупантов (видео) Новость обновлена 26 февраля 2022, 13:20

Мужчина заявил оккупантам, что будет снимать, что ему захочется.

В сети выложили видео, как украинцы встречают российских оккупантов.

Где-то в 12 км от Штеповки (Сумская область) местный житель снял на видео российских военных, а также две БМП и танк в кювете. Мужчина воскликнул "Слава Украине", а после предложил сказать слово "Паляниця".

Оккупанты в ответ заявили, что видеосъёмка запрещена. Мужчина возмутился, и сказал, что он у себя дома, и будет снимать все, что ему захочется.

Восхищаемся его мужеством и будем надеется, что тероборона уже направилась к ним.

Напомним, в Сумах была задержана одна из боевых машин российских военных. Оккупантов остановили бойцы местных отрядов территориальной обороны.

А в Мелитополе местный житель вышел навстречу российским военнослужащим и попытался им объяснить, что делать в Украине таким "гостям" нечего.

Кроме того, в Житомирской области был сбит российский самолет.

Теги:
#Сумы #Россия
Мы выстояли, нужно закончить эту войну: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Украина
Мы выстояли, нужно закончить эту войну: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мы выстояли, нужно закончить эту войну: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Мы выстояли, нужно закончить эту войну: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Дата публикации
Категория
Захватчики убили 198 людей
Соотношение 17 к 1: названы потери Украины от вторжения России
Дата публикации
Категория
Украина просит отключить Россию от системы SWIFT
Осталась только Венгрия: Кипр уже не против отключить Россию от SWIFT
Дата публикации
Категория
Тероборона действовала быстро
"Вы здесь подохнете, с*ки": в Сумах тероборона задержала боевую машину россиян (видео)
Дата публикации
Категория
Российские войска продолжают атаковать Украину
Война – день 3: хроники борьбы за Украину (обновляется)