"Кажи слово паляниця": бесстрашный украинец против российских оккупантов (видео)
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Мужчина заявил оккупантам, что будет снимать, что ему захочется.
В сети выложили видео, как украинцы встречают российских оккупантов.
Где-то в 12 км от Штеповки (Сумская область) местный житель снял на видео российских военных, а также две БМП и танк в кювете. Мужчина воскликнул "Слава Украине", а после предложил сказать слово "Паляниця".
Оккупанты в ответ заявили, что видеосъёмка запрещена. Мужчина возмутился, и сказал, что он у себя дома, и будет снимать все, что ему захочется.
Восхищаемся его мужеством и будем надеется, что тероборона уже направилась к ним.
Напомним, в Сумах была задержана одна из боевых машин российских военных. Оккупантов остановили бойцы местных отрядов территориальной обороны.
А в Мелитополе местный житель вышел навстречу российским военнослужащим и попытался им объяснить, что делать в Украине таким "гостям" нечего.
Кроме того, в Житомирской области был сбит российский самолет.
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