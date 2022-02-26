"Вы здесь подохнете, с*ки": в Сумах тероборона задержала боевую машину россиян (видео)

Задержанные россияне не стеснялись плакать

В субботу, 26 февраля, в Сумах была задержана одна из боевых машин российских военных. Оккупантов остановили бойцы местных отрядов территориальной обороны.

Видео обнародовало "Суспільне Суми", ссылаясь на подтверждение информации от Сумской облгосадминистрации.

Задержание произошло на Курском проспекте. В автомобиле было несколько военнослужащих, которые сразу же сдались в плен.

Впоследствии очевидцы опубликовали видео общения украинских граждан и российских оккупантов. Среди задержанных был и молодой парень, который сразу после задержания начал плакать. Местное население слишком выражений не подбирало, поэтому в весьма "ярких" изречениях описало, что думает о захватчиках.

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"Вы здесь подохнете, с*ки!" — одно из наиболее цензурных словосочетаний, прозвучавших в адрес россиян.

Предупреждаем: на видео очень, очень много ненормативной лексики (исключительно 18+)!

Отметим, что, несмотря на агрессивную лексику и радикальность настроений некоторых представителей теробороны, большинство сумских бойцов запрещают бить пленных. Как известно, украинская армия относится к задержанным военным довольно хорошо — обеспечивает пищей и водой, оказывает медицинскую помощь при необходимости.

Ранее "Телеграф" писал, что в Мелитополе местный житель вышел навстречу российским военнослужащим и попытался им объяснить, что делать в Украине таким "гостям" нечего.

Также мы сообщали, что в Киеве удалось захватить офицера полицейского спецназа России. После допроса его заставили на видео обругать Путина и прославить Украину.