Украинский ученый и военный Евгений Дикий рассказал, почему сейчас нельзя разглашать информацию о потерях украинских защитников

Да, мои котики и зайчики. Здесь в сети уже пару раз встретил обсуждение вопроса о наших (не вражеских) потерях в этой войне. Народ спрашивает совершенно искренне, без дурных намерений. Так вот, этого спрашивать сейчас нельзя и даже категорически нельзя.

Да, совершенно очевидно, что война не бывает без потерь, и к сожалению на нашей земле погибают не только враги, но и ее защитники. Мы тоже теряем и танки, и самолеты, и главное людей.

Придет время, когда мы оплачем и почтим каждого из наших Героев поименно — мы не рашка, здесь не будет безымянных могил и сожженных в передвижных крематориях "ихтамнетов". Придет время, когда мы проведем анализ утрат и извлечем уроки. Но все это будет после Победы. Всему свое время.

Сейчас инфа о наших потерях должна быть не менее засекретенной, чем информация о расположении наших войск и о поставках нам оружия и боеприпасов.

Здесь сразу два в одном.

Во-вторых, психологический эффект. К сожалению, люди не все равно сильны. И то, что одних только озлобит и настроит мочить оккупантов, других может испугать, загнать в депрессняк и сломать. Но это, повторюсь, во-вторых.

Главное — информация о наших потерях очень много дает вражеским штабистам для планирования операций (равно так же как нам информация о потерях орков нужна далеко не только для пропаганды). Это очень ценная для врага инфа, и ее ни в коем случае не следует ему давать. Ни об общих потерях, ни о потерях на отдельных направлениях или в конкретных боях.

Пожалуйста, повсюду в сети, где вы встретите обсуждение наших потерь — прекращайте эти разговоры и доносите эти простые понятные вещи. А кто случайно сам будет иметь такую ​​инфу – воздержитесь от ее публикации, не будьте полезными идиотами ГШ РФ.

Герои не умирают. Слава Украине.