Український вчений та військовий Євген Дикий розповів, чому зараз не можна розголошувати інформацію про втрати українських захисників

Так, мої котики та зайчики. Тут в мережі вже пару разів зустрів обговорення питаня про наші (не ворожі) втрати у цій війні. Народ запитує абсолютно щиро, без поганих намірів. Так от, цього запитувати зараз не треба і навіть категорично не можна.

Так, цілком очевидно що війна не буває без втрат, і на жаль на нашій землі гинуть не лише вороги, але і її захисники. Ми теж втратчаємо і танки, і літаки, і головне людей.

Прийде час, коли ми оплачемо та вшануємо кожного з наших Героїв поіменно — ми не рашка, тут не буде безіменних могил та спалених у пересувних крематоріях "іхтамнєтов". Прийде час, коли ми проведемо аналіз втрат і винесемо уроки. Але все це буде після Перемоги. Всьому свій час.

Наразі інфа про наші втрати має бути не менш засекретченою, аніж інфа про розташування наших військ та про поставки нам зброї та боєприпасів.

Тут одразу два в одному.

По-друге, психологічний ефект. На жаль, люди не однаково сильні. І те, що одних лише озлобить та налаштує мочити окупантів, інших може перелякати, загнати у депресняк та зламати. Але це, повторюсь, по-друге.

Головне — інфа про наші втрати дуже багато дає ворожим штабістам для планування операцій (рівно так само як нам інфа про втрати орків потрібна далеко не лише для пропаганди). Це дуже цінна для ворога інфа, і її н і в якому разі не слід йому давати. Ні про загальні втрати, ні про втрати на окремих напрямках чи в конкретних боях.

Будь ласка, всюди в мережі де ви зустрінете обговорення наших втрат — припиняйте ці розмови та доносьте оці прості зрозумілі речі. А хто випадково сам матиме таку інфу — утримайтесь від її публікування, не будьте корисними ідіотами ГШ РФ.

Герої не вмирають. Слава Україні.