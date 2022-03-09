Силы ТРО разгромили колонну российской техники в Сумской области: появились кадры с места боя

Силы ТРО поджарили россиян на Сумщине

В Сумской области силы территориальной обороны разгромили очередную колонну оккупантов и пополнили свой арсенал полезными трофеями.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Фейсбук.

В сообщении указано, что колонна состоявшая из около 20 единиц боевой техники следовала в один из населенных пунктов области, однако попала в засаду и была уничтожена.

"Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил – 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет", — сообщили в Генштабе.

Как сообщалось ранее, ВСУ накануне полностью зачистили от оккупантов город Дергачи, что граничит с Харьковом.

Стоит отметить, что в ходе двух недель вторжения в Украину российские войска потеряли более 12 тысяч человек убитыми. Кроме того, было уничтожено более 300 танков, а число подбитой бронетехники и вовсе перевалило за 1000 единиц.

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