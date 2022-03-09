Укр

Пытались убежать, но не смогли: видео попадания украинского снаряда по БМП оккупантов

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Украинские бойцы уничтожили танк РФ Новость обновлена 09 марта 2022, 11:58
Украинские бойцы уничтожили танк РФ

Еще один танк российской армии превратился в кучу металлолома

На 14 день войны ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками продолжаются. Армия оккупантов продолжает нести значительные потери как среди боевой техники, так и среди личного состава. Еще один танк, принадлежащий рашистам, был уничтожен украинской армией накануне.

Соответствующая видеозапись, на кадрах которой видно, как пылает российский танк после точного попадания снаряда, распространяется по сети.

В публикации также отмечается, что боевая машина, под управлением российских оккупантов, пыталась скрыться, однако далеко отъехать им не удалось и уже через несколько секунд танк превратился в еще одну кучу металлолома из россии.

Уничтожение вражеского танка

Ранее "Телеграф" сообщал, как в понедельник, 7 марта, российские кафиры нанесли по воинской части в Николаеве ракетный удар, из-за чего восемь человек получили смертельные травмы и еще столько же пропали без вести.

Также напомним, как неподалеку от поселка Макаров Киевской области, российский БМП расстрелял еще один гражданский автомобиль, в котором находились мирные жители.

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#Украина #Россия #Война #Танк
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