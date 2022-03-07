Укр

Ракетный удар по Николаеву: Виталий Ким озвучил количество погибших и раненных

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Виталий Ким Новость обновлена 07 марта 2022, 20:59
Виталий Ким

Виталий Ким рассказал о жертвах ракетного обстрела в Николаеве

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким, который в военной время стал звездой сети, заявил, что в понедельник утром, 7 марта, российская крылатая ракета "Калибр" попала в воинскую часть.

Об этом Ким рассказал в Facebook.

Погибли восемь человек, восемь пропали без вести, 19 ранены, данные по гражданским уточняются.

"Калибр" — крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали… Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу. Есть ущерб по инфраструктуре, все восстановим. Но человеческие жертвы — это ужасно…", — сообщил Ким.

Глава Николаевской ОГА ежедневно записывает по несколько видеообращений, в которых рассказывает об обстановке на Николаевщине, где уже несколько дней активно пытаются пробиться вглубь Украины российские оккупанты.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как Виталий Ким хвастался захваченным в боях под Николаевом российским вседорожником "Тигр", который теперь будет использоваться против россиян. А 5 марта Ким показал одного сбитого российского летчика.

Теги:
#Николаевская область #Николаев #Виталий Ким
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