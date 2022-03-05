В полях под Николаевым сбит вражеский самолет, пилот пойман (видео)

Глава Николаевской ОГА лично допросил выжившего российского пилота

На Николаевщине в субботу, 5 марта, украинскими военными были сбиты не только вертолеты оккупантов, но и один российский военный самолет.

Об этом сообщает глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

"Минус русский самолет. Теперь мы вежливые люди", — подписал видео политик, на котором допросил пойманного российского пилота.

Наши военные продолжают очищать украинское небо от российских оккупантов и их военной техники. Так, в субботу, 5 марта, в Одессе был уничтожен еще один вражеский самолет.

Добавим, что украинское руководство уже давно призывает страны НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, однако в Альянсе опасаются конфронтации с россией и пока отказывают Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта жестко прошелся по НАТО, обвинив союз в трусости.