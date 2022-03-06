С песнями и позитивом: глава Николаевской ОГА Ким стал звездой сети во время войны (видео)

Кима называют "новым украинским крашем"

Так уж исторически сложилось, что мало украинцев знают в лицо и по имени мэров и глав обладминистраций из других регионов, однако после начала масштабных боевых действий в Украине все стали уделять больше внимания самым "горячим" направлениям.

Именно таким образом в последние дни стал популярен руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он ежедневно записывает по несколько видеообращений, в которых рассказывает об обстановке на Николаевщине, где уже несколько дней активно пытаются пробиться вглубь Украины российские оккупанты.

При этом, хотя время сейчас весьма непростое для каждого украинца, делает это в довольно веселом и позитивном стиле, напевая песни, шутя, напоминая о необходимости хорошо питаться, несмотря ни на что.

Потому число его подписчиков все больше растет, а на Tik Tok публикуются фан-ролики с ним, где его называют "новым украинским крашем", — и такие видео собирают десятки, а то и сотни тысяч просмотров.

"Телеграф" сделал свою компиляцию из его обращений за одни сутки:

Заметим, что Киму 13 марта 2022 года исполнится 41 год, он женат и имеет троих детей. Он много лет работал в бизнесе, после чего был главой одного из департаментов Министерства аграрной политики. В 2019 году прошел в Николаевский горсовет от "Слуги народа", а в конце 2020 года был назначен главой обладминистрации.

Виталий Ким

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как Виталий Ким хвастался захваченным в боях под Николаевом российским вседорожником "Тигр", который теперь будет использоваться против россиян.