Укр

С песнями и позитивом: глава Николаевской ОГА Ким стал звездой сети во время войны (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
25
Виталию Киму скоро исполнится 41 год
Виталию Киму скоро исполнится 41 год

Кима называют "новым украинским крашем"

Так уж исторически сложилось, что мало украинцев знают в лицо и по имени мэров и глав обладминистраций из других регионов, однако после начала масштабных боевых действий в Украине все стали уделять больше внимания самым "горячим" направлениям.

Именно таким образом в последние дни стал популярен руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он ежедневно записывает по несколько видеообращений, в которых рассказывает об обстановке на Николаевщине, где уже несколько дней активно пытаются пробиться вглубь Украины российские оккупанты.

При этом, хотя время сейчас весьма непростое для каждого украинца, делает это в довольно веселом и позитивном стиле, напевая песни, шутя, напоминая о необходимости хорошо питаться, несмотря ни на что.

Потому число его подписчиков все больше растет, а на Tik Tok публикуются фан-ролики с ним, где его называют "новым украинским крашем", — и такие видео собирают десятки, а то и сотни тысяч просмотров.

"Телеграф" сделал свою компиляцию из его обращений за одни сутки:

Заметим, что Киму 13 марта 2022 года исполнится 41 год, он женат и имеет троих детей. Он много лет работал в бизнесе, после чего был главой одного из департаментов Министерства аграрной политики. В 2019 году прошел в Николаевский горсовет от "Слуги народа", а в конце 2020 года был назначен главой обладминистрации.

Виталий Ким
Виталий Ким

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как Виталий Ким хвастался захваченным в боях под Николаевом российским вседорожником "Тигр", который теперь будет использоваться против россиян.

Теги:
#Николаев #Виталий Ким
Владимир Зеленский
Украина
Ракетный удар по Виннице: Зеленский выступил с заявлением
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Ракетный удар по Виннице: Зеленский выступил с заявлением
Дата публикации
Категория
путин стареет, и на фоне стресса проявляются его детские комплексы
Путин слабеет и не может признать, что в Украине у него все пошло не по плану – глава ассоциации политических психологов
Дата публикации
Категория
Российская авиация получила еще один удар от украинцев
ВСУ сбили еще два самолета рашистов: подробности
Дата публикации
Категория
Арестович предупреждает об атаках со стороны Беларуси
У россии подходит к концу запас опаснейшего оружия: детали от Арестовича
Дата публикации
Категория
Ситуация в Украине продолжает оставаться напряженной
Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города