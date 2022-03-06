З піснями та позитивом: голова Миколаївської ОДА Кім став зіркою мережі під час війни (відео)

Кіма називають "новим українським крашем"

Так уже історично склалося, що мало українців знають в обличчя й на ім’я мерів та голів обладміністрацій з інших регіонів, однак після початку масштабних бойових дій в Україні всі стали приділяти більше уваги найгарячішим напрямкам.

Саме таким чином останніми днями став популярним керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Він щодня записує по кілька відеозвернень, в яких розповідає про ситуацію на Миколаївщині, де вже кілька днів активно намагаються пробитися в глиб України російські окупанти.

При цьому, хоча час зараз дуже непростий для кожного українця, робить це у досить веселому та позитивному стилі, співаючи пісні, жартуючи, нагадуючи про необхідність добре харчуватися, незважаючи ні на що.

Тому кількість його підписників дедалі більше зростає, а на Tik Tok публікуються фан-ролики з ним, де його називають "новим українським крашем", — і такі відео збирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів.

"Телеграф" зробив свою компіляцію з його звернень за одну добу:

Зауважимо, що Кіму 13 березня 2022 виповниться 41 рік, він одружений і має трьох дітей. Він багато років працював у бізнесі, після чого був головою одного із департаментів Міністерства аграрної політики. У 2019 році пройшов до Миколаївської міськради від "Слуги народу", а наприкінці 2020 року був призначений головою обладміністрації.

Віталій Кім

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як Віталій Кім хвалився захопленим у боях під Миколаєвом російським позашляховиком "Тигр", який тепер використовуватиметься проти росіян.