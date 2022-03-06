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"Вашою ж технікою відлупимо": під Миколаєвом українці "віджали" у росіян броньовик (відео)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Українці захопили армійський позашляховик і використовуватимуть його тепер проти росіян Новина оновлена 06 березня 2022, 15:21
Українці захопили армійський позашляховик і використовуватимуть його тепер проти росіян

Був ваш "Тигр", став наш

У неділю, 6 березня, у гарячих боях під Миколаєвом військові змогли захопити російський броньований позашляховик "Тигр".

Трофеєм на своєму каналі в Telegram похвалився голова Миколаївської військової обласної державної адміністрації Віталій Кім, повідомляє "Телеграф".

"Доброго дня, ми з України! Ну що хлопці, тепер у мене є свій особистий трофейний "Тигр", віджатий мужньо нашими пацанами. З працюючою електронікою, тепер я зможу ще більше повеселитися", — сказав Кім.

Він також додав: "Готуйтеся, окупанти, вашою ж технікою вас лупитимемо!".

Зауважимо, що "Тигри", — це броньовані позашляховики підвищеної прохідності, вони виробляються в рф і активно використовуються агресором у бойових діях проти України. Вони бувають різних модифікацій і навіть із вбудованими комплексами радіоелектронної боротьби.

Зокрема, "Тигрів" бачили під час анексії Криму 2014 року, потім ще 2015-го. І це не перший випадок, що українці захоплюють такі армійські броньовики, ремонтують і самі далі використовують їх проти окупантів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українці знищили групу окупантів і забрали собі їхній танк як трофей.

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#Військова техніка
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