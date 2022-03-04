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Новий трофей: ЗСУ знищили групу окупантів і забрали їхній танк

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У бійців ЗСУ "з’явився" новий танк Новина оновлена 04 березня 2022, 12:33
У бійців ЗСУ "з’явився" новий танк

Російська армія продовжує зазнавати втрат.

Дев’ять днів Україна мужньо протистоїть російським військам, які увірвалися на нашу територію 24 лютого, щодня знищуючи кількість армії Росії: її солдатів та техніки. Станом на 4 березня росіяни вже втратили понад 9 тисяч особового складу та до 2 тисяч одиниць військової техніки, проте українські бійці не перестають завойовувати собі нові "трофеї".

Так до "колекції" ЗСУ потрапив робочий російський танк Т-80БВМ та автомат АК-12, які хлопці із ССО забрали у російських окупантів, попередньо знищивши загарбників.

"Захопити робочий танк Т-80БВМ для чоловіків із ССО — не проблема ".

Раніше українці вигадали, як використовувати розбиту військову техніку росії. Так один із користувачів мережі запропонував після перемоги України "увесь цей металолом, що залишився після русні", скласти в одну велику купу і покласти біля арки "Дружби" народів, на згадку, що зараз відбувається.

Зазначимо, що під Миколаєвом українські захисники відбили у російських військових зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #ЗСУ
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