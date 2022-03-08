Российский БМП расстрелял гражданское авто под Киевом: появилось жуткое видео

Россияне убивают всех, кто попадается на глаза

Идет уже 13-й день, как российские войска полномасштабно напали на украинское государство, и продолжают убивать мирное население под видом так называемой "военной операции" по освобождению Украины от нацистов и бандеровцев.

Так, недалеко от поселка Макаров, что в Киевской области, российские оккупанты расстреляли еще один автомобиль, в котором находились мирные жители. Указанная информация и видеоподтверждение были обнародованы во вторник, 8 марта, в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Российские войска расстреливают мирных украинских жителей

Позже в сети появилось еще одно видео с последствиями бомбардировки вышеуказанного транспортного средства, в салоне которого находилась пожилая пара: мужчина-пенсионер и, скорее всего, его супруга. К сожалению, после мощного выстрела боевой техники пара не выжила.

По этическим соображениям мы не можем разместить эти кадры на сайте. По желанию их можно просмотреть в Telegram-канале "Black" по этой ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Запорожской области кафиры обстреляли автомобиль "Укрпочты", а после переехали его танком. Согласно предварительным сведениям, эту расправу над мирными жителями могли совершить кадыровцы.