Обстреляли и переехали танком: в Запорожской области оккупанты убили работников "Укрпочты"

Сотрудники почты, которые пытались разыскать коллег, говорят, что зверство совершили кадыровцы

В Запорожской области российские кафиры устроили очередную расправу над гражданским населением — были жестоко убиты двое работников "Укрпочты", которые добросовестно исполняли свои обязанности даже во время войны.

Информацию об этом предоставили в Запорожской военной обладминистрации.

Захватчики напали на автомобиль между селами Новоселовка и Егоровка. Когда собравшиеся в машине почтальоны решили уступить дорогу, против них открыли прицельный огонь. В конце концов, оккупанты еще и переехали автомобиль, чтобы убедиться, чтобы никто не выживет.

К сожалению, оба гражданских — мужчина и женщина — от полученных травм скончались на месте.

Погибшие работники "Укрпочты"

В настоящее время эвакуация их тел невозможна. Как говорят их коллеги, выехавшие на розыск пропавшего автомобиля, в районе постоянно курсируют танки противника. При этом они убеждают: военная техника в основном принадлежит кадыровцам.

Отметим, что погибшие работники почты развозили почту и пенсии людям в Орехове, Омельнике, Егоровке и Новоселовке.

Напомним, что русская армия постоянно ведет прицельный огонь о мирном популяции и жилых кварталах. В результате обстрелов в Украине погибли уже более 350 гражданских и более 700 получили ранения.