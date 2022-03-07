Укр

Обстреляли и переехали танком: в Запорожской области оккупанты убили работников "Укрпочты"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1371
Люди погибли на месте Новость обновлена 07 марта 2022, 10:39
Люди погибли на месте

Сотрудники почты, которые пытались разыскать коллег, говорят, что зверство совершили кадыровцы

В Запорожской области российские кафиры устроили очередную расправу над гражданским населением — были жестоко убиты двое работников "Укрпочты", которые добросовестно исполняли свои обязанности даже во время войны.

Информацию об этом предоставили в Запорожской военной обладминистрации.

Захватчики напали на автомобиль между селами Новоселовка и Егоровка. Когда собравшиеся в машине почтальоны решили уступить дорогу, против них открыли прицельный огонь. В конце концов, оккупанты еще и переехали автомобиль, чтобы убедиться, чтобы никто не выживет.

К сожалению, оба гражданских — мужчина и женщина — от полученных травм скончались на месте.

Погибшие работники "Укрпочты"
Погибшие работники "Укрпочты"

В настоящее время эвакуация их тел невозможна. Как говорят их коллеги, выехавшие на розыск пропавшего автомобиля, в районе постоянно курсируют танки противника. При этом они убеждают: военная техника в основном принадлежит кадыровцам.

Отметим, что погибшие работники почты развозили почту и пенсии людям в Орехове, Омельнике, Егоровке и Новоселовке.

Напомним, что русская армия постоянно ведет прицельный огонь о мирном популяции и жилых кварталах. В результате обстрелов в Украине погибли уже более 350 гражданских и более 700 получили ранения.

Теги:
#Украина #Россия #Запорожье #Запорожская область #Война #Укрпочта
Владимир Зеленский
Украина
Зеленский выступил с новым обращением: Враг устал и деморализован
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский выступил с новым обращением: Враг устал и деморализован
Дата публикации
Категория
Скамья подсудимых ждет всех причастных
В Гааге начался суд над россией по делу о войне в Украине
Дата публикации
Категория
Уничтоженная техника противника
Тысяча броневиков и под триста танков: новая сводка потерь оккупантов
Дата публикации
Категория
Советник главы ОП весьма иронически "прошёлся" по иностранцам
Подоляк упрекнул западных партнеров: "Приятно смотреть за кофе на разрушение Украины?"
Дата публикации
Категория
Украина продолжает страдать от российского вторжения, но сдаваться не намерена
Война — день 12: в Украине появились новые города-герои, а в россии подавляют протесты