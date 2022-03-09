Украинские военные освободили важный город под Харьковом: детали

Контроль над городом полностью в руках ВСУ.

Украинские военные полностью выбили оккупантов из города Дергачи, который находится совсем рядом с Харьковом.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По его словам, бои за город ведутся уже давно, а противник неоднократно предпринимал попытки окружения, однако силами украинских военных Дергачи удалось отстоять. Кроме того, он сообщает, что ВСУ перешли в контрнаступление.

"Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля. Наши украинские военные потерь не понесли", — написал он.

Как сообщалось ранее, в ходе двух недель вторжения в Украину российские войска потеряли более 12 тысяч человек убитыми. Кроме того, было уничтожено более 300 танков, а число уничтоженной боевой техники и вовсе перевалило за 1000 единиц.

Вместе с тем авиация оккупантов продолжает вести огонь по мирному населению нашей страны. Так в Мариуполе 9 марта был нанесен авиаудар по детской больнице и роддому, из-за чего пострадали 17 человек.

Кроме того, бомбы были сброшены на Житомир из-за чего часть города может остаться без отопления.