Житомир подвергся авиаудару: часть города может остаться без тепла

Россияне вновь обстреляли мирный украинский город.

Часть Житомира может остаться без тепла из-за разрушения российскими оккупационными войсками городской котельни.

Об этом проинформировал глава Житомирского горсовета Сергей Сухомлин в Фейсбук.

"Очередное преступление российской армии. Разрушен жилой дом. Бомба попала в котельную "Житомиртеплокоммунэнерго", которая фактически обеспечивает теплом 30% города", — сказал он и показал кадры с места происшествия.

По его словам, после авиаудара один мирный житель получил ранения, но, к счастью, обошлось без погибших. Однако в ближайших домах, а также в двух больницах были выбиты окна.

Сухомлин также подчеркнул, что военные посоветовали отключать на ночь городское осветление, что будет сделано с сегодняшнего дня.

Как сообщалось ранее, в среду, 9 марта, оккупационная армия подвергла сильным обстрелам Мариуполь, вследствие которых пострадали детская больница и роддом.

По словам главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в результате авиаудара пострадали 17 человек.

После этого президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал страны Запада закрыть небо над Украиной.