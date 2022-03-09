Ушел на дно: рубль обновил исторический рекорд на торгах после военного вторжения России

Курс рубля продолжает стремительно падать после начала российской агрессии против Украины

Евро и доллар в России обновили исторический рекорд после начала войны РФ против Украины. В начале торгов на Московской бирже 9 марта рубль в эквиваленте американской валюты упал на 8,5%, а затем — и вовсе на 14,3%. Об этом свидетельствуют данные Forbes Russia и Finam.ru.

Это первые торги на Мосбирже в 4 марта. На 10:25 по московскому времени курс доллара составил 117,35 рублей, позже пробив отметку в 120 рублей. Европейская валюта же торгуется по 129,4 рубля.

На российскую валюту давит возможность технического дефолта по внешнему долгу, а также заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Джо Байдена о возможности внедрения нефтяного эмбарго.

Спрос на иностранную валюту в России существенно превышает предложение. Поскольку российский Центробанк запрещает банкам продавать евро и доллар, реальный обменный курс гораздо выше. По данным мониторинга finmarket.ru, россиянам удается купить доллар только примерно за 140-180 рублей. Это задача не из легких, поскольку валюта в пунктах обмена заканчивается. Многие из них пустые и вовсе не открываются.

Финмаркет

Россиянам, имеющим валютные счета, можно снимать не более 10 тыс. долл. Оставшуюся сумму они получат только в рублях. На продажу доллара или евро ограничений нет. Акции на данный момент вовсе не торгуются из-за соответствующего решения Банка России.

Курс рубля начал падение еще на новостях о возможном признании так называемых "ЛНР" и "ДНР". Доллар 21 февраля торговался на уровне 76,7 руб. А уже 22 февраля, когда президент РФ признал так называемые республики, российская валюта отреагировала ростом курса евро в России до 91,28 рубля.

После полномасштабной военной агрессии России против Украины российский рубль обвалился до максимально низкого уровня за 24 года. Больнее по рублю ударил только дефолт 1998-го года. На фоне возросшей потребности в ликвидности российские банки стали стремительно увеличивать проценты по вкладам – до 20% годовых.

"Телеграф" ранее писал о том, как соцсети отреагировали на резкий обвал рубля на фоне вторжения России в Украину.