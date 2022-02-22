Российский рубль после признания "ДНР-ЛНР" катится вниз

Экономика тонко реагирует на каждое скандальное заявление россиян

Вес российской валюты значительно изменился после решения президента РФ признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины. Признание так называемых "ЛНР" и "ДНР" отбросил российский рубль к показателям апрельского максимума.

Об этом пишет российский "РБК".

Согласно данным утренних торгов на бирже, курс евро в России вырос до 91,28 рубля, подобное наблюдалось в последний раз 26 апреля 2021 года. Доллар также вырос в цене в сравнении с рублем на 97 копеек — 80,75 руб за USD. Падение российской валюты ускорила путаница с границами, в которых РФ признает "республики". Напомним — глава комитета Госдумы по делам СНГ Сергей Калашников заявлял о признании в границах украинских областей, но его слова поспешили опровергнуть.

Российский Центробанк пытается "спасти" тонущий рубль, но ситуацию радикально улучшить не вышло.

Динамика курса рубля

При этом Московская биржа продолжает падение, начавшееся еще 21 февраля. Во вторник в начале торгов индекс упал еще на 8,2%, дешевле стали акции таких крупных компаний как "Газпром", "Сбербанк", "Роснефть", "Аэрофлот" и других.

Российские эксперты считают, что падение продолжится. Они ожидают повышения стоимости доллара еще на 10%, а компании будут ждать санкций, которые последуют от западных стран из-за решения Кремля.

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Как ранее писал "Телеграф" в США уже заявили, что ведение экономической деятельности с оккупированной частью Донбасса будет запрещено для американцев, а тех, кто это будет делать, поддадут санкциям.