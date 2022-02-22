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Російський рубль після визнання "ДНР-ЛНР" котиться вниз

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Падіння рубля ще не остаточне Новина оновлена 22 лютого 2022, 10:47
Падіння рубля ще не остаточне

Економіка тонко реагує на кожну скандальну заяву росіян

Вага російської валюти значно змінилася після рішення президента РФ визнати "незалежними" окуповані райони Донецької та Луганської областей України. Визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" відкинуло російський рубль до показників квітневого максимуму.

Про це пише російський "РБК".

За даними ранкових торгів на біржі, курс євро в Росії виріс до 91,28 рубля, подібне спостерігалося востаннє 26 квітня 2021 року. Долар також виріс у ціні в порівнянні з рублем на 97 копійок — 80,75 руб за USD. Падіння російської валюти прискорила плутанина з межами, у яких РФ визнає "республіки". Нагадаємо, голова комітету Держдуми у справах СНД Сергій Калашніков заявляв про визнання в межах українських областей, але його слова поспішили спростувати.

Російський Центробанк намагається "врятувати" рубль, що тоне, але ситуацію радикально покращити не вийшло.

Динаміка курсу рубля
Динаміка курсу рубля

При цьому Московська біржа продовжує падіння, яке почалося ще 21 лютого. У вівторок на початку торгів індекс впав ще на 8,2%, дешевшими стали акції таких великих компаній як "Газпром", "Сбербанк", "Роснефть", "Аерофлот" та інші.

Російські експерти вважають, що падіння продовжиться. Вони очікують підвищення вартості долара ще на 10%, а компанії чекатимуть на санкції, які підуть від західних країн через рішення Кремля.

Як раніше писав "Телеграф", у США вже заявили, що ведення економічної діяльності з окупованою частиною Донбасу буде заборонено для американців, а тих, хто це робитиме, піддадуть санкціям.

Теги:
#Росія #Падіння #Рубль #Курс рубля
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