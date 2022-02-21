Путін заявив про визнання "ДНР-ЛНР": усі подробиці

Заява була зроблена за підсумками засідання Ради безпеки РФ

У понеділок, 21 лютого за підсумками засідання Ради безпеки Російської Федерації президент РФ Володимир Путін заявив про визнання "ДНР" та "ЛНР" "незалежними державами".

"Негайно визнати суверенітет Донецької народної республіки та Луганської народної республіки", — заявив Путін у зверненні в понеділок увечері.

Він також "попросив" Федеральні збори РФ підтримати це рішення та ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з обома "республіками".

Президент РФ також висунув свої вимоги владі України.

"А від тих, хто захопив і утримує владу в Києві, ми вимагаємо негайно припинити бойові дії. Інакше вся відповідальність за можливе продовження кровопролиття буде цілком і повністю на совісті правлячого на території України режиму", — заявив Путін.

Після цього у прямому ефірі російського телебачення Путін разом із ватажками "ДНР" Денисом Пушиліним та "ЛНР" Леонідом Пасічником підписав договори про співпрацю.

Як повідомлялося, раніше 21 лютого під час засідання Ради безпеки РФ, говорячи про визнання незалежності "ЛДНР", глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що Росії потрібно визнати "ЛДНР" незалежними, але й затвердити їх у "історичних кордонах".