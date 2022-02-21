У Путіна озвучили небезпечну для України заяву щодо Донбасу

У Росії хочуть розширити "ЛДНР" до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей України

Виступаючи на засіданні Ради безпеки РФ, що зібралася через питання визнання "незалежності" т.зв. "ЛДНР", голова МВС Росії Володимир Колокольцев по суті заявив про підготовку локального наступу на Україну з боку непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей.

Так, підтримавши ідею про визнання Росією "республік", він додав, що потрібно визнавати в їх "історичних межах".

"Я хотів би внести поправку: визнавати в тих межах адміністративних, в яких ці республіки і народи цих республік перебували до окупації їх Збройними силами України. Саме: від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами", — сказав він.

Як відомо, за версією Москви, "історичні кордони ЛДНР" — це Луганська та Донецька області України в їх адміністративних кордонах.

Нижче публікуємо картку СММ ОБСЄ щодо порушень припинення вогню на Донбасі за 19 лютого, на якій видно орієнтовні межі територій, які й нині перебувають під контролем російських формувань та кордони Донецької та Луганської областей.

Мапа обстрілів на Донбасі від 19 лютого

Більш докладно із заявами, що прозвучали під час цього засідання Ради безпеки ООН, ви можете ознайомитись у нашому матеріалі "Росія взяла курс на визнання "ЛНР"-"ДНР": головні заяви на Раді безпеки РФ".