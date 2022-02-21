Путин признал "ЛНР"-"ДНР": что это значит и что будет дальше

Запад совместно с Украиной уже готовят жесткий ответ на такой ход Кремля

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ и затем пошел на резонансный шаг — признал так называемые "ДНР" и "ЛНР" "независимыми республиками".

Эксперты по горячим следам прокомментировали происходящее "Телеграфу" и озвучили свои прогнозы.

Минские соглашения фактически разрушены

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда называет обращение Путина беспрецедентным. И подчеркивает, что оно – не только к россиянам, но и к гражданам Украины, а также ко всему демократичному миру.

"В своем обращении Путин, фактически, отказывает Украине в праве на существование, – поясняет эксперт. – Это серьезнейший вызов для нашего государства на 31-м году независимости. Вызов, который должен привести к консолидации украинской нации с целью защиты нашей Родины. Понятно, что Путин сделал шаг, который позволяет ему выйти на определенный оперативный простор – и пытаться действовать дальше в контексте существующих на сегодняшний момент реалий".

А реалии, по словам Евгения Магды, таковы, что РФ признала де-юре то, что происходило де-факто. А именно – создание своих марионеточных "государств" на территории украинского Донбасса.

"Минские соглашения фактически разрушены. И теперь никто не будет говорить о том, что "Минск" надо выполнять, – отмечает эксперт. – Но слова Путина свидетельствуют о желании и готовности разворачивать агрессию дальше".

В этой ситуации, акцентирует Евгений Магда, очень важной является реакция не только Украины, но и цивилизованного мира. И есть основания ожидать, что она окажется иной, чем была в 2014-2015 годах.

"Я считаю, что Путин будет стараться выдержать определенную паузу для того, чтобы всё-таки попытаться с новых позиций вести переговоры с Западом, в частности, с США. Ведь он продемонстрировал, что готов идти дальше, чем от него ожидали. Интересно, насколько проактивной будет позиция США и НАТО. Украина должна не просто действовать по дипломатическим каналам, но и принимать необходимые меры для защиты собственного суверенитета и территориальной целостности", – резюмирует Евгений Магда.

Грядет официальный ввод российский войск

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович подчеркивает, что признание "Л-ДНР" Россией читалось после сегодняшнего заседания Совбеза РФ.

"Завтра практически с абсолютной вероятностью будет принято решение, разрешающее ввод туда российских войск. Появилось также заявление о том, что признание осуществлено по фактическим границам "республик", а значит это фиксация существующей линии фронта и предложение заморозить конфликт", – поясняет эксперт.

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Денис Попович подчеркивает, что после этих процессов Минские соглашения можно утилизировать, а попытка отвоевать Донбасс будет означать крайне нежелательную встречу с уже регулярными войсками РФ.

"Поэтому о военной опции придется забыть очень надолго, – отмечает эксперт. – Большинство стран и международных организаций не признают "ЛНР"-"ДНР", а нам придется надолго мириться с этими образованиями в своем подбрюшье".

Как сообщал "Телеграф", авторство идеи о признании независимости т.н. "ДНР" и "ЛНР" Россией официально принадлежит депутатам из Госдумы РФ.

В Украине предупреждали, что нам есть чем ответить на вероятное признание Россией оккупационных образований на Донбассе. По мнению нардепа от партии "Голос" Сергея Рахманина, такой шаг Путина позволит Киеву расторгнуть "Минские договоренности". При этом вина за это ляжет исключительно на Москву. Запад уже готовит санкции в ответ на такой резонансный шаг России.