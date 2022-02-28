"Рубль, иди нах*й": в сети шутят над падением российской валюты (фото, видео)

Смешные шутки в фото и видео про рубль пользователи размещают в соцсетях

Курс российского рубля к доллару и без того серьезно просевший после признания пвсевдореспублик на Донбассе, обвалился еще серьезнее после вторжения России в Украину. Такой девальвации "деревянного" в России не видели с 1998 года. И хотя российские власти пытаются спасти ситуацию, падение серьезное.

Утром 28 доллар стоил по 114 рубля, а евро — 127. При этом на руки купить американскую валюту можно было и за 190 рублей.

"Телеграф" публиковал материал по курсу рубля и влиянию на него санкций после вторжения. Россияне и украинцы уже отреагировали на падение мемами и шутками. Многие используют в своих шутках фразу героических защитников острова Змеиный "русский военный корабль, иди нах*й".

В соцсетях пользователи также комментируют ситуацию, в привязке к событиям в нашей стране.

К падению рубля создали не только мемы и смешные картинки, но и подобрали соответствующее видео.

Отметим, что понимание того, что курс рубля обвалился после решения Владимира Путина и атаки на Украину у пользователей в сети есть.

Ранее "Телеграф" также писал, что в России возникли проблемы со снятием наличных денег и работой карт банков.