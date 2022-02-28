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"Рубль, йди нах*й": у мережі жартують над падінням російської валюти (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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За долар просять понад сотню рублів Новина оновлена 28 лютого 2022, 12:15
За долар просять понад сотню рублів

Смішні жарти у фото та відео про рубль користувачі розміщують у соцмережах

Курс російського рубля до долара, який без того серйозно просів після визнання пвсевдореспублік на Донбасі, обвалився ще серйозніше після вторгнення Росії в Україну. Такої девальвації "дерев’яного" у Росії не бачили з 1998 року. І хоча російська влада намагається врятувати ситуацію, падіння серйозне.

Вранці 28 доларів коштував по 114 рублі, а євро — 127. При цьому на руки купити американську валюту можна було й за 190 рублів.

"Телеграф" публікував матеріал з курсу рубля та впливу на нього санкцій після вторгнення. Росіяни та українці вже відреагували на падіння мемами та жартами. Багато хто використовує у своїх жартах фразу героїчних захисників острова Зміїний "російський військовий корабель, йдіть нах*й".

У соцмережах користувачі також коментують ситуацію у прив’язці до подій у нашій країні.

До падіння рубля створили не тільки меми та смішні картинки, але й підібрали відповідне відео.

Зазначимо, що розуміння того, що курс рубля обвалився після рішення Володимира Путіна та атаки на Україну у користувачів у мережі є.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Росії виникли проблеми зі зняттям готівки та роботою карт банків.

Теги:
#Росія #Вторгнення #Рубль
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