"Я все понимаю": Резников обратился с важной просьбой к украинцам

Минобороны просит не распространять информацию о поставляемом в Украину вооружении

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам с просьбой не распространять информацию о поставляемом в Украину вооружении. По его словам, военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с партнерами для получения помощи по защите Украины, поэтому распространение такой информации может только навредить.

Об этом в среду, 9 марта, он написал на своей официальной странице в соцсети.

Также Резников в своем обращении к населению подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество является очень щепетильной сферой, требующей чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно важно это в период войны.

"Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев по этому поводу. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным лицам." — написал он.

Публикация Алексея Резникова

Ранее "Телеграф" сообщал, как накануне, 8 марта, действующий президент Украины Владимир Зеленский мощно обратился в парламент Великобритании и сообщил, что украинская сторона будет держаться до самого конца.