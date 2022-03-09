Вторжение россии: в ООН сказали, сколько мирных украинцев погибли от рук оккупантов

Уточняется, что жертв может быть намного больше.

В Украине после начала военного вторжения россии погибли 474 мирных жителя, среди них 17 детей.

Это следует из отчета управления ООН по правам человека.

Отмечается, что статистика приведена с 24 февраля по 7 марта. За это время от российской агрессии пострадали 1335 человек, из них 474 погибли, а 861 получил ранения.

За этот период погибли 17 детей и еще 30 были ранены.

Сообщается, что большинство из них погибли или получили ранения вследствие обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

В ООН считают, что на самом деле число жертв среди местного населения значительно выше, поскольку Управление не могло получить данные из точек, где в последние дни разгорелись ожесточенные боевые действия. Например, это касается таких городов, как Волноваха, Мариуполь, Изюм и других, куда доступ сильно ограничен.

Как сообщалось ранее, 8 марта оккупанты вновь активизировали обстрелы гражданской инфраструктуры. В частности авиаударам подверглись жилые дома в Сумах.

Вечером того же дня стало известно, что оккупанты расстреляли микроавтобус с символикой "красного креста", в котором в Николаев пытались добраться сотрудницы детского сада. Из-за этого погибли по меньшей мере три женщины, еще две были ранены, но смогли добраться до позиций ВСУ.

Кроме того под удар попало село Донец, что в Чугуевском районе Харьковской области. Там из-за авиаудара погибли два человека, включая ребенка 2015 года рождения.