Вторгнення Росії: в ООН сказали, скільки мирних українців загинули від рук окупантів

Уточнюється, що жертв може бути набагато більше.

В Україні після початку військового вторгнення росії загинули 474 мирні жителі, серед них 17 дітей.

Це випливає зі звіту управління ООН з прав людини.

Зазначається, що статистика наведена з 24 лютого до 7 березня. За цей час від російської агресії постраждали 1335 людей, з них 474 загинули, а 861 зазнали поранень.

За цей період загинули 17 дітей та ще 30 було поранено.

Повідомляється, що більшість із них загинули або отримали поранення внаслідок обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.

В ООН вважають, що насправді кількість жертв серед місцевого населення значно вища, оскільки Управління не могло отримати дані з точок, де останніми днями розгорілися запеклі бойові дії. Наприклад, це стосується таких міст, як Волноваха, Маріуполь, Ізюм та інших, куди доступ дуже обмежений.

Як повідомлялося раніше, 8 березня окупанти знову активізували обстріл цивільної інфраструктури. Зокрема авіаударам зазнали житлові будинки в Сумах.

Увечері того ж дня стало відомо, що окупанти розстріляли мікроавтобус із символікою "червоного хреста", в якому до Миколаїва намагалися дістатися співробітниці дитячого садка. Через це загинули щонайменше троє жінок, ще дві були поранені, але змогли дістатися до позицій ЗСУ.

Крім того, під удар потрапило село Донець, що у Чугуївському районі Харківської області. Там через авіаудар загинули двоє людей, включаючи дитину 2015 року народження.