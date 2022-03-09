Війна — день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців (оновлюється)

Оперативно про головне 9 березня.

В Україні розпочався 14-й день героїчного опору російським окупантам. Противник так і не зміг досягти поставленої мети, хоча збирався взяти найбільші українські міста за лічені дні, а тому все частіше обстрілює мирних жителів. Водночас із самої росії поступово йдуть західні компанії, а експерти вже почали прогнозувати для країни-окупанта близький дефолт та зубожіння населення. Країни Заходу вкотре наголосили, що не збираються залишати нашу країну наодинці зі своїми проблемами та готують новий "план Маршалла" для відновлення економіки України після того, як усе закінчиться.

У цьому матеріалі "Телеграф" щогодини повідомлятиме про найважливіші новини, що відбулися 9 березня. Однак ви також можете стежити за оперативною обстановкою в нашому телеграм-каналі, який доступний за цим посиланням.

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Події 26 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була обстановка 27 лютого – розписали погодинно у статті "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни"

А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками"

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста ".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами"