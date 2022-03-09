"Шматок металу на дні моря": в США поховали путінський "Північний потік 2"
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Грандіозний проєкт путіна за 9,5 мільярда євро так і не буде введено в експлуатацію
Проєкт російського газопроводу "Північний потік 2" "мертвий" і сталося це після того, як росія розпочала вторгнення в Україну.
Як повідомляє NDTV, про це заявила заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
"Це шматок металу на дні моря і я не думаю, що він колись буде відроджений", — сказала вона.
Як відомо, "Північний потік 2" планувався росією як альтернатива українській ГТС для транспортування свого газу безпосередньо до Європи. Хоча перші труби почали привозити ще у 2016 році, активне будівництво розпочалося лише у 2018 році.
Через серйозний опір з боку низки країн, закінчили його лише наприкінці грудня 2021 року. Втім, сертифікацію він так і не пройшов, а отже, в експлуатацію його так і не запустили.
Після того, як кривавий диктатор володимир путін 22 лютого визнав "незалежність" ОРДЛО, процес сертифікації було повністю зупинено. Вартість газопроводу оцінюється у 9,5 мільярда євро.
24 лютого росія розпочала вторгнення в Україну, після чого путінський режим зіткнувся з безпрецедентним санкційним тиском, через що експерти прогнозують, що незабаром у країні відбудеться дефолт. Зокрема, прості росіяни вже не можуть купити долари чи будь- яку іншу іноземну валюту.
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