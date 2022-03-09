Укр

"Кусок металла на дне моря": в США похоронили путинский "Северный поток 2"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Севернный поток 2 Новость обновлена 09 марта 2022, 03:00
Севернный поток 2

Грандиозный проект путина за 9,5 миллиарда евро так и не будет введен в эксплуатацию

Проект российского газопровода "Северный поток 2" "мертв" и случилось это после того, как россия начала вторжение в Украину.

Как сообщает NDTV, об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Это кусок металла на дне моря и я не думаю, что он когда-нибудь будет возрожден", — сказала она.

Как известно, "Северный поток 2" планировался россией, как альтернатива украинской ГТС для транспортировки своего газа напрямую в Европу. Хоть первые трубы начали привозить еще в 2016 году, активное строительство началось только в 2018 году.

Из-за серьезного сопротивления со стороны ряда стран закончили его лишь в конце декабря 2021 года. Впрочем, сертификацию он так и не прошел, а следовательно в эксплуатацию его так и не запустили.

После того как кровавый диктатор владимир путин 22 февраля признал "независимость" ОРДЛО, процесс сертификации был полностью остановлен. Стоимость газопровода оценивается в 9,5 миллиарда евро.

24 февраля россия начала вторжение в Украину, после чего путинский режим столкнулся с беспрецедентным санкционным давлением из-за чего эксперты прогнозируют, что вскоре в стране произойдет дефолт. В частности, простые россияне уже не могут купить доллары или любую другую иностранную валюту.

Теги:
#Украина #США #Россия #Северный поток-2
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