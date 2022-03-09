Теперь только рубли: россиянам запретили покупать доллары, евро и другую валюту

Центробанк рф сделал очередной подарок россиянам за военную авантюру путина.

Центральный банк россии с 9 марта вводит ограничение для россиян на снятие наличной иностранной валюты. Так вплоть до 9 сентября жители страны не смогут снять со счетов суммы превышающие $10 тысяч, а продажа наличной валюты и вовсе была приостановлена.

Об этом проинформировала пресс-служба ЦБР.

Там отметили, что все равно 90% вкладов в российских банках в валютных счетах не превышают эту сумму, так что большинство граждан смогут снять их без проблем. Что касается остальных 10%, то оставшуюся сумму они смогут получить рублями по актуальному курсу.

Кроме того, отмечается, что наличка будет выдаваться в долларах США независимо от того, в какой иностранной валюте хранил ее клиент банка.

Также указывается, что после начала действия "временного порядка операций" россияне смогут открывать счета в иностранной валюте, но снять ее оттуда они смогут лишь рублями.

Подготовили обычным россиянам и еще один сюрприз, так в сообщении отмечается, что купить наличную иностранную валюту до 9 сентября будет невозможно. Продать же ее можно в любой момент.

Как сообщалось ранее, аналитики Morgan Stanley & Co пришли к выводу, что россия может объявить дефолт до 15 апреля. А в обзоре Weekly Economic Monitor указывается, что вскоре страна столкнется с чудовищным уровнем безработицы и сильным ростом цен.