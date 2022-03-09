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Тепер лише рублі: росіянам заборонили купувати долари, євро та іншу валюту

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Росіянам заборонили купувати валюту Новина оновлена 09 березня 2022, 01:13
Росіянам заборонили купувати валюту

Центробанк Росії зробив черговий подарунок росіянам за військову авантюру путіна.

Центральний банк росії з 9 березня запроваджує обмеження для росіян на зняття готівкової іноземної валюти. Так аж до 9 вересня жителі країни не зможуть зняти з рахунків суми, що перевищують $10 тисяч, а продаж готівкової валюти взагалі був припинений.

Про це проінформувала пресслужба ЦБР.

Там зазначили, що все одно 90% вкладів у російських банках у валютних рахунках не перевищують цієї суми, тому більшість громадян зможуть зняти їх без проблем. Що стосується інших 10%, то решту суми вони зможуть отримати рублями за актуальним курсом.

Крім того, зазначається, що готівка видаватиметься у доларах США незалежно від того, в якій іноземній валюті зберігав її клієнт банку.

Також повідомляється, що після початку дії "тимчасового порядку операцій" росіяни зможуть відкривати рахунки в іноземній валюті, але зняти звідти кошти вони зможуть лише рублями.

Підготували звичайним росіянам і ще один сюрприз, тому в повідомленні наголошується, що купити готівкову іноземну валюту до 9 вересня буде неможливо. Продати ж її можна будь-якої миті.

Як повідомлялося раніше, аналітики Morgan Stanley & Co дійшли висновку, що росія може оголосити дефолт до 15 квітня. А в огляді Weekly Economic Monitor вказується, що незабаром країна зіткнеться із жахливим рівнем безробіття та сильним зростанням цін.

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