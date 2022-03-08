Головний редактор Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар детально розписав, що зараз відбувається з економікою росії та що її чекає у найближчому майбутньому

Огляд економіки Росії 1-7 березня (глава щотижневого випуску Weekly Economic Monitor)

Загальний тренд

Як і очікувалося, протягом другого тижня війни стало очевидним, що санкції проти росії введені урядами США, Великобританії та ЕС є недостатніми і в будь-якому разі не такими, котрі здатні нанести фатального економічного удару росії, змусивши її зупинити чи припинити війну проти України.

Так само, провідні уряди країн G-7 та НАТО демонструють, як відомо, не достатню рішучість у наданні озброєнь чи прямій військовій допомозі Україні.

Проте, другий тиждень війни приніс в рази більшу "порцію санкцій", введених проти росії за приватною ініціативою приватних західних компаній, ніж навіть планували західні уряди:

Блокування або попередження про закриття всіх без виключення рахунків всіх резидентів росії в Європі та Північній Америці

Блокування більш як 100 мільйонів карток Visa/Mastercard для іноземних розрахунків з 4 березня та для розрахунків в середині рф з 10 березня

Блокування всіх значущих міжнародних платіжних систем PayPall, Payoneer, Wise для розрахунків російських резидентів (західні уряди 12 днів війни не можуть заблокувати систему міжнародних міжбанківських розрахунків SWIFT, за виключенням лише чотирьох великих держбанків РФ)

Закриття 250 провідними західними брендами своїх офісів та виробництв у Росії лише протягом минулого тижня вже призвело до початку "хвилі звільнень" як іхніх працівників так і російських партнерських підприємств, котра оцінюється в понад пів-мільйона кваліфікованих працівників та менеджерів (IKEA -15,000 чоловік, VAZ-Renault -15,000 і т.п.)

Хоча, потрібно визнати, арешт $415 млрд зовнішніх валютних резервів Центробанку росії стало вкрай дієвим кроком, що запрограмував подальші фатальні події для російського банківського та фондового ринку.

Після першого тижня війни стало очевидним, що економічні санкції проти росії нанесуть суттєвого, хоч і не фатального удару по її економіці. Проте, їхній ефект буде розтягнутий від одного-двох місяців до пів-року.

Стрімкий розвиток подій щодо економічного ослаблення росії протягом другого тижня війни вказує нам на високу ймовірність дефолту Росії ще до кінця березня. Також, вже у березні ми можемо очікувати:

Пік масових звільнень робітників

Рівень відтоку депозитів населення з банків, який спричинить початок серії банкрутств у фінансовому секторі

Масову кризу неплатежів через відключення 100 мільйонів росіян від міжнародних платіжних систем.

Курс.

1-7 березня рубль продовжував існувати в статусі валюти, офіційний курс котрої є штучно заниженим для викупу доларової готівки у населення (105,8 RU/USD), а курс комерційних банків продовжує свідчити про двократну девальвацію з початку війни – з 88 до 180 RU/USD.

Щоправда, курс рубля на біржових торгах проти долара поза межами рф минулого тижня скоригувався до рівня 131/146 RU/USD.

Фондовий ринок

Тут аналіз дуже короткий: торги на Московській біржі акціями російських емітентів припинено. Вони також зняті з лістингу Лондонської біржі. Вартості у російських цінних паперів, як і, власне, фондового ринку, починаючи з 8-го дня війни у росії фактично більше не існує.

Банківська система

Банк росії прийняв екстраординарні міри, котрі зупинили крах на минулому тижні та заморозили валютно-фінансову кризу на найближчий місяць, як вони вважають.

На фоні масового і панічного зняття готівки з депозитів росіянами, ЦБР підтримав банки рефінансуванням (друком нових грошей, реальна монетарна статистика з початку війни приховується на сайті ЦБР), що дозволило банкам тимчасово вціліти під час "втечі вкладників".

Сьогодні населення з надмірною грошовою масою на руках, знятою з депозитів, намагається купити готівкові долари, котрих навіть по курсу 160-200 RU/USD не вистачає в продажу для всіх бажаючих.

(Євросоюз вже заборонив ввезення в рф своєї готівкової валюти. Аналогічне рішення очікується і від США)

За цих умов населення скуповує т. з. товари довготривалого вжитку (електроніку, меблі, тощо) намагаючись хоча б так врятувати свої кошти від інфляції. Провідні макроекономічні експерти росії прогнозують на цей рік 2-3 кратну девальвацію рубля та принаймні 30% інфляцію. Що означає, що середня зарплата в РФ може знизитися в 2022 році нижче еквівалента 300 доларів (у Москві – нижче 620 доларів).

38% активів банківської системи рф – кредити населенню (споживчі та іпотечні). ЦБР підвищив базову ставку до 20% що, з одного боку, дасть можливість пригальмувати відплив депозитів з банків в RU, через підвищення ставки та стримування обмінного курсу. З іншого боку, може привести до каскадного дефолту за споживчими кредитами через їх різке подорожчання (якщо ставки за останніми будуть переглянуті банками за новою базовою вартістю коштів у 20%) та на фоні масових звільнень.

Однак, слід зазначити, що хоч рішення ЦБР щодо ставки в 20% і є вбивчим для банківської системи в горизонті до кінця року, проте стало ефективним для стабілізації банківської системи рф на березень місяць.

Криза платежів

10 березня Visa, а до кінця березня і MasterCard заблокують понад 100 мільйонів карт, емітованих російськими банками, для розрахунків у середині країни. (З 4 березня ці 100 мільйонів карток відключені від міжнародних транзакцій, що вже призвело ко краху особистих фінансів понад 3 мільйонів росіян, котрі проживають у ЕС та інших країнах Заходу).

Те ж саме розпочнеться всередині росії вже з 10 березня і продовжиться по зростаючій до кінця поточного місяця.

Третина колишніх клієнтів Visa/MasterCard в рф мають альтернативні картки російської платіжної системи "МИР" (з можливістю підключення до міжнародних приватних платежів через китайську систему UnionPay. Однак, тут постає відразу кілька похідних питань:

Чи погодиться UnionPay обслуговувати потік в кілька мільярдів доларів на місяць платежів на Захід?

Чи дозволить це зробити ЦБР?

Яким чином UnionPay забезпечуватиме платежі клієнтів російських банків в умовах, коли ці банки не мають достатніх авуарів щоб відкрити коррахунки в доларах, чи відкрити співставні за обсягом в юанях.

(При другому варіанті росіян чекають захмарні комісії за подвійну конвертацію через юань).

Вже поточний тиждень покаже нам наскільки швидко Росія справляється з побудовою цієї альтернативної системи в умовах, коли всі значущі міжнародні платіжні системи (PayPall, Payoneer, Wise) заблокували можливість розрахунків для російських резидентів.

За цих умов, систему SWIFT для російських банків через місяць можна буде вже навіть не виключати: все рівно у багатьох із них заморожені коррахунки в доларах та євро.

В будь-якому разі, як випливає із заяв західних лідерів, при майбутньому відключенні SWIFT росії все ж залишать можливість отримувати дозовану частину виручки за експорт сировини (нафти, газу, тощо).

Експорт сировини

Нафта

Вага росії – це 5% світового експорту нафти. Або 7 млн. барелів на добу. США та ЄС не приховують, що в наступному пакеті санкцій передбачено квотування нафтового експорту рф. В короткі терміни на 1,5 млн барелів може наростити видобуток Іран, на 1 млн барелів Венесуела та на 2,5 млн барелів інші країни ОПЕК. Що залишиться росії – покажуть вже найближчі два тижні. В рф від ренти на нафту та газ залежало в окремі роки від 50% до 70% доходів Федерального бюджету.

Сьогодні ситуація виглядає так, що рф сама в найближчі тижні проситиме про квоти для своєї нафти на світовому ринку. Через її "токсичність" з початку війни з нею відмовляються співпрацювати практично всі світові трейдери, а банки відмовляються проводити розрахунки.

Виходить парадоксальна ситуація: нафта на Захід і трубопроводами і танкерами йде, а гарантій що за неї розрахуються – немає.

Газ

За останні 10 років доля "Газпрому" в постачанні газом ринку Євросоюзу складала в середньому 24%. В 2020 році "Газпром" наростив її до 42% всіх газових поставок в ЕС, а в 2021-му, різко зменшивши поставки до 14% добився пікових цін на газ в $1000+ м³ на спотовому ринку. Як випливає з аналізу озвученого провідними європейськими експертами, в найближчі 2-3 роки Європа не зможе повністю відмовитися від російського газу, хоч і ставить собі це за мету.

Наприклад, Німеччина планує скоротити частку російського газу в структурі свого споживання з нинішніх 49% до 10%. Проект "Північний потік-2" оголосив минулого тижня про своє банкрутство.

Єдиною компанією, що за довгостроковими контрактами продовжує реалізовувати нафту російського походження URALS є компанія Shell. Через токсичність росії та відмову покупців її нафта реалізується на ринку з безпрецедентними дисконтами в 30 доларів. Shell оголосила що значну частину коштів від продажу вона перерахує Україні та сумлінно виконуватиме всі рішення країн Заходу щодо квотування продажу російської сировини, що очікуються найближчим часом.

Наближення дефолту

Morgan Stanley оголосив, що очікує дефолту росії 15 квітня, коли закінчиться термін можливої технічної відстрочки за суверенними бондами рф 2023 и 2043 років. Росія 4 та 6 березня не сплатила відсотки по своїм боргам. Власне, ситуація дефолту як державного так і корпоративного сектору була запрограмована рішенням ЦБР про котре ми писали у минулому випуску: рф з 1 березня заборонила валютні перекази за договорами позики на користь нерезидентів росії, що запрограмувало дефолт країни.

Дійсно, 6 березня при Міністерстві фінансів був утворений спеціальний комітет, який в ручному порядку буде видавати ліценції на валютні операції з нерезидентами. Однак прозорість механізму прийняття рішень та системи критеріїв визначення доцільності є незрозумілими.

Прогноз до кінця березня.

Судячи з розвитку подій, Захід не вводить та не планує введення санкцій, котрі б повністю відрізали рф від світової економіки. Закриття бізнесу більш ніж 250 світовими брендами в росії фактично відрізає її від можливості отримувати як імпортне обладнання, так й імпортні промислові товари, що не може не призвести до каскадного банкрутства більшості виробництв та торгівельних мереж в росії, котре, фактично, вже розпочалося.

Те ж саме стосується і повного закриття російського експорту що де-факто вже існує для промислових товарів крім сировини.

Як випливає із заяв американських високопосадовців, до їхніх планів не входить повне блокування економіки росії, що позбавить її будь-яких експортних надходжень. Мова йде про те, щоб мінімально квотувати російський сировинний експорт та жорстко контролювати платежі за нього. Рішення з цього приводу стануть предметом переговорів росії та США у найближчі два тижні.

А тим часом, протягом всього березня всередині економіки росії продовжить розгортатися спіраль: безробіття — спад торгівлі — зростання цін — зростаючий дефіцит товарів — стрімке зубожіння населення. І все це на тлі кризи платежів за кредитними картками та штучно стримуваного банкрутства банківської системи рф.