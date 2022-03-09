Замовили 50 автобусів для полонених: Миколаїв готується атакувати окупантів

Українські військовослужбовці обіцяють тиху ніч у Миколаєві.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив про те, що українській військові готуються до штурму росіян та вже замовили 50 автобусів для полонених окупантів, яких в Україні вже майже 2000 осіб.

Про це йшлося у його відеозверненні, опублікованому в ніч на середу, 9 березня, у Telegram.

За словами Кіма, вони завершили всі приготування.

"Одна з підготовчих робіт — замовили 50 автобусів для перевезення полонених. Смішно, не смішно, а підготувати потрібно", — повідомив Кім.

При цьому він зазначив, що ніч у Миколаєві буде спокійною, адже окупанти намагаються виспатися.

Керівник Миколаївської ОДА додав, що на 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за всяку ціну хочуть взяти місто. Про що саме йдеться — стане відомо завтра.

Варто зазначити, що окупанти у понеділок, 7 березня, нанесли по військовій частині у Миколаєві ракетний удар, внаслідок чого загинули вісім людей, вісім пропали безвісти, 19 поранено, а дані щодо цивільних ще уточнюються. Загарбники запустили у військовий об'єкт крилату ракету "Калібр" близько 5-ї ранку, коли частина солдат мирно спала у казармі.

Вже 8 березня у мережі з'явилося відео, як у Миколаєві правоохоронці точними пострілами знищили БМП і танк окупантів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Віталій Кім похвалився захопленим у боях під Миколаєвом російським позашляховиком "Тигр", який тепер використовуватиметься проти росіян. А 5 березня Кім показав одного збитого російського льотчика.