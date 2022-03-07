Ракетний удар по Миколаєву: Віталій Кім озвучив кількість загиблих та поранених

Віталій Кім розповів про жертв ракетного обстрілу в Миколаєві

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, який у воєнний час став зіркою мережі, заявив, що у понеділок вранці, 7 березня, російська крилата ракета "Калібр" потрапила до військової частини.

Про це Кім розповів у Facebook.

Загинули вісім людей, вісім пропали безвісти, 19 поранено, дані щодо цивільних уточнюються.

"Калібр" — крилата ракета полетіла до 79-ї бригади, солдати в казармі просто спали… Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5-й ранку по місту. Є збитки по інфраструктурі, все відновимо. Але людські жертви – це жахливо…", – повідомив Кім.

Голова Миколаївської ОДА щоденно записує по кілька відеозвернень, в яких розповідає про ситуацію на Миколаївщині, де вже кілька днів активно намагаються пробитися вглиб України російські окупанти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як Віталій Кім вихвалявся захопленим у боях під Миколаєвом російським позашляховиком "Тигр", який тепер використовуватиметься проти росіян. А 5 березня Кім показав одного збитого російського льотчика.