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У полях під Миколаєвим збитий ворожий літак, пілот упійманий (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На Миколаївщині впав російський літак Новина оновлена 05 березня 2022, 16:36
На Миколаївщині впав російський літак

Голова Миколаївської ОДА особисто допитав російського пілота, що вижив

На Миколаївщині в суботу, 5 березня, українськими військовими було збито не лише гелікоптери окупантів, а й один російський військовий літак.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

"Мінус російський літак. Тепер ми ввічливі люди", — підписав відео політик, на якому допитав спійманого російського пілота.

Наші військові продовжують очищати українське небо від російських окупантів та їхньої військової техніки. Так, у суботу, 5 березня, в Одесі було знищено ще один ворожий літак.

Додамо, що українське керівництво вже давно закликає країни НАТО закрити повітряний простір над Україною, проте в Альянсі побоюються конфронтації з росією і поки що відмовляють Україні. Президент України Володимир Зеленський 4 березня жорстко пройшовся по НАТО, звинувативши союз у боягузтві.

Теги:
#Миколаїв #Миколаївщина #Літаки #Віталій Кім
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