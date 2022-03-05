У полях під Миколаєвим збитий ворожий літак, пілот упійманий (відео)

Голова Миколаївської ОДА особисто допитав російського пілота, що вижив

На Миколаївщині в суботу, 5 березня, українськими військовими було збито не лише гелікоптери окупантів, а й один російський військовий літак.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

"Мінус російський літак. Тепер ми ввічливі люди", — підписав відео політик, на якому допитав спійманого російського пілота.

Наші військові продовжують очищати українське небо від російських окупантів та їхньої військової техніки. Так, у суботу, 5 березня, в Одесі було знищено ще один ворожий літак.

Додамо, що українське керівництво вже давно закликає країни НАТО закрити повітряний простір над Україною, проте в Альянсі побоюються конфронтації з росією і поки що відмовляють Україні. Президент України Володимир Зеленський 4 березня жорстко пройшовся по НАТО, звинувативши союз у боягузтві.