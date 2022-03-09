Охтирка знову зазнала авіаударів: як виглядає спустошене росіянами місто (фото, відео)

Місто сидить без світла та тепла, також зруйновано каналізаційний колектор, а місцями відсутнє водопостачання.

Російські окупанти знову обстріляли Охтирку (Сумська область), знищивши при цьому ще кілька міських пам’яток, а також вбивши при цьому щонайменше одного мирного жителя.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі.

За його інформацією, було зруйновано залізничну станцію, будівлю виконкому, краєзнавчий музей, місцевий універмаг і всі торгові приміщення.

Крім того, відомо, що у місті було зруйновано каналізаційний колектор. Після більш ранніх обстрілів місто залишилося без тепла та електрики. Місцями відсутнє водопостачання.

Живицький повідомив, що внаслідок авіанальоту 8 березня загинула 1 особа та ще 14 отримали поранення. Втім, знайшли поки що не всіх, а тому не виключається, що кількість жертв може зрости.

Нагадаємо, Охтирка зазнає обстрілів з боку російської армії чи не з першого дня вторгнення. Так 25 лютого під удари систем залпового вогню потрапили житловий масив, бомбосховища та дитячий садок.

28 лютого російська ракета потрапила в місцеву нафтобазу, через що там виникла масштабна пожежа.

А 1 березня внаслідок сильних обстрілів було зруйновано військову частину, де загинули близько 70 українських військовослужбовців.