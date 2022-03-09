Ахтырка вновь подверглась авиаударам: как выглядит опустошенный россиянами город (фото, видео)

Город сидит без света и тепла, также разрушен канализационный коллектор, а местами отсутствует водоснабжение.

Российские оккупанты вновь обстреляли Ахтырку (Сумская область), уничтожив при этом еще несколько городских достопримечательностей, а также убив при этом по меньшей мере одного мирного жителя.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.

По его информации были разрушены железнодорожная станция, здание исполкома, краеведческий музей, местный универмаг и все торговые помещения.

Кроме того, известно, что в городе был разрушен канализационный коллектор. После более ранних обстрелов город остался без тепла и электричества. Местами отсутствует водоснабжение.

Живицкий сообщил, что вследствие авианалета 8 марта погиб 1 человек и еще 14 получили ранения. Впрочем, нашли пока еще не всех, а потому не исключается, что число жертв может возрасти.

Напомним, Ахтырка подвергается обстрелам со стороны российской армии чуть ли не с первого дня вторжения. Так 25 февраля под удары систем залпового огня попали жилой массив, бомбоубежища и детский сад.

28 февраля российская ракета попала в местную нефтебазу, из-за чего там возник масштабный пожар.

А 1 марта вследствие сильных обстрелов была разрушена воинская часть, где погибли около 70 украинских военнослужащих.