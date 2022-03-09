Укр

Оккупантам приказали убивать мирных: признание пленного рашиста (видео)

Автор
Анна Пешкова
Дата публикации
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Автор
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Начальник взвода российской армии Новость обновлена 09 марта 2022, 14:11
Начальник взвода российской армии

Появились новые свидетельства зверств российской армии в Харькове

Пленный начальник взвода российской армии, который якобы ехал в Украину, чтобы освободить ее от "нацистов", признался: командование дало добро военным на расстрел мирных жителей Харькова и их жилищ. Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса очередного российского "миротворца" на своей странице в Facebook.

Россиянин сообщил, что в Украине оказался 24 февраля примерно в 05:00. Боец знал, что едет на территорию Украины. Стояла задача захватить город Харьков, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских лиц, обстреливать гражданские объекты и объекты жилого фонда. Город планировали взять за 3 дня.

Видео допроса пленного начальника взвода российской армии

"Разрешили также открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", — рассказал пленный.

После установления "русского мира" в Харькове военные должны были ждать дальнейших задач от российского командования. Планировалось, что бойцы будут оккупировать остальные украинские города. Однако плану россиян не суждено было сбыться. Из взвода пленного бойца, по его собственным словам, в живых не осталось почти никого. Сам военный скрывался в лесу с еще одним солдатом, который его спас, пока они оба не попали в плен ВСУ.

В Службе безопасности Украины сообщают, что следователи и контрразведчики продолжают добывать информацию о задачах противника.

Ранее "Телеграф" уже сообщал, что российские военные не просто имеют разрешение от командования на расстрелы мирного населения в Харькове, но и даже могут получить пулю от своих же сослуживцев за отказ от насилия и помощь мирным жителям.

Напомним также, что украинские войска уничтожили позиции врага в 20 км от Харькова, так что враг лишился возможности обстреливать город.

Всего за прошедшие сутки рашисты убили десятки мирных украинцев. В Харьковской области Служба спасения удалось спасти четырех человек после авиаудара по их дому. Потери же российской армии превышают 12 тысяч человек, 300 танков и 1000 боевых бронированных машин.

Теги:
#Харьков #Русский мир #Российская агрессия #Пленный солдат #Допрос в СБУ
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