Укр

Зеленский ужесточил наказание за госизмену: подписан закон

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Владимир Зеленский Новость обновлена 09 марта 2022, 15:32
Владимир Зеленский

Государственная измена будет сурово наказываться.

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил ответственность за измену государству. Теперь за это предполагается вплоть до пожизненного. Также ответственность за мародерство стала строже и составит от 5 до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Сообщается, что президент подписал законы Украины, усиливающие ответственность за преступления против национальной безопасности во время военного положения. Один из законов предусматривает, что в санкциях статей 111 (государственная измена) и 113 (диверсия) УК Украины устанавливается максимальное наказание в условиях военного положения, а именно в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с обязательной конфискацией всего имущества преступника.

Кроме того, ужесточается наказание за мародерство. Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых. В частности, за совершение кражи, грабежа, разбоя, вымогательства или присвоения (расхода) имущества в условиях военного положения предусматривается наказание от 5 до 15 лет лишения свободы в зависимости от тяжести совершенного преступления. Также за совершение мародерства на поле боя лицо будет наказано на срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

Добавим, что соответствующие законопроекты были единогласно поддержаны на заседаниях Комитета и 3 марта 2022 Верховной Радой Украины были приняты за основу и в целом.

Ранее сообщалось, сколько раз россияне покушались на жизнь Зеленского.

Теги:
#Закон #Мародерство #Владимир Зеленский #Государственная измена
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