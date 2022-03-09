Укр

Одиозный украинский нардеп-друг Лукашенко заявил, что вступил в ряды ВСУ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
2483
Евгений Шевченко
Евгений Шевченко

Скандальный экс-"слуга народа" заявил, что ушел в ВСУ.

Одиозный украинский нардеп Евгений Шевченко, который до начала вторжения отметился своей поддержкой белорусского пособника терроризма александра лукашенко, заявил, что его не задерживали на границе Украины и Польши.

Об этом он сообщил в своем профиле в Фейсбук.

По его словам, он не пытался бежать из страны и был удивлен, когда увидел сообщения об этом в СМИ.

"Некоторое время я не был на связи. Когда увидел в Интернете, эту нелепицу был удивлен. Никто и нигде меня не задерживал", — написал он.

Также он утверждает, что добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины и проходит службу в одной из воинских частей.

Как известно, Шевченко давно известен в Украине за свою пророссийскую позицию. В парламент он пришел вместе с "Слугой народа", однако после поездок к лукашенко был оттуда исключен.

Кроме того, после выборов в Госдуму рф он оказался единственным нардепом, который проголосовал против осуждения привлечения россией жителей оккупированных частей Донбасса к голосованию.

Также в СМИ появлялась информация о том, что против него открывали производство по статье о государственной измене, однако в СБУ эту информацию опровергли.

Теги:
#Украина #Россия #Евгений Шевченко
Бомбардировка Житомира
Украина
Житомир подвергся авиаудару: часть города может остаться без тепла
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Бомбардировка Житомира
Житомир подвергся авиаудару: часть города может остаться без тепла
Дата публикации
Категория
Нашивка украинского националиста-еврея
Россия создала новый фейк: пользователи соцсетей высмеяли статью об Украине
Дата публикации
Категория
Мариуполь
В осажденном Мариуполе гибнут мирные жители: озвучена страшная цифра
Дата публикации
Категория
Приоритетные цели, которые следует уничтожать гражданам
"Танки оккупантов встретит армия": Резников рассказал, с кем бороться простым гражданам
Дата публикации
Категория
Оккупанты обстреливают украинские города
Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев (обновляется)