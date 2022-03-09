Одиозный украинский нардеп-друг Лукашенко заявил, что вступил в ряды ВСУ

Скандальный экс-"слуга народа" заявил, что ушел в ВСУ.

Одиозный украинский нардеп Евгений Шевченко, который до начала вторжения отметился своей поддержкой белорусского пособника терроризма александра лукашенко, заявил, что его не задерживали на границе Украины и Польши.

Об этом он сообщил в своем профиле в Фейсбук.

По его словам, он не пытался бежать из страны и был удивлен, когда увидел сообщения об этом в СМИ.

"Некоторое время я не был на связи. Когда увидел в Интернете, эту нелепицу был удивлен. Никто и нигде меня не задерживал", — написал он.

Также он утверждает, что добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины и проходит службу в одной из воинских частей.

Как известно, Шевченко давно известен в Украине за свою пророссийскую позицию. В парламент он пришел вместе с "Слугой народа", однако после поездок к лукашенко был оттуда исключен.

Кроме того, после выборов в Госдуму рф он оказался единственным нардепом, который проголосовал против осуждения привлечения россией жителей оккупированных частей Донбасса к голосованию.

Также в СМИ появлялась информация о том, что против него открывали производство по статье о государственной измене, однако в СБУ эту информацию опровергли.