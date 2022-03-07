Укр

А почему не Беларусь? Одиозного нардепа-"любителя лукашенко" задержали на границе с Польшей

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Евгения Шевченко задержали при попытке уехать из Украины в Польшу Новость обновлена 07 марта 2022, 23:36
Евгения Шевченко задержали при попытке уехать из Украины в Польшу

Шевченко успел поддержать как лукашенко, так и введение российских войск в Казахстан.

Одиозного украинского нардепа Евгения Шевченко, "прославившегося" поддержкой пособника терроризма александра лукашенко, задержали на границе с Польшей, когда он пытался перейти границу.

Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили источники "Телеграфа" в пограничной службе.

Никаких других подробностей по поводу задержания нардепа собеседник озвучить не смог, кроме того, что Шевченко задержали сотрудники СБУ при попытке пересечь украино-польскую границу. Предварительно известно, что бывшего "Слугу народа" отправили в Киев.

Напомним, что Евгений Шевченко — известный своей пророссийской позицией нардеп, прошедший в Верховную Раду в составе партии "Слуга народа", однако после визита тет-а-тет к лукашенко был исключен из монобольшинства.

Также Шевченко отметился тем, что проголосовал против отказа Верховной Рады признавать выборы в Госдуму рф из-за привлечения к волеизъявлению жителей оккупированного Крыма и Донбасса.

А уже в январе этого года Шевченко уехал в Казахстан и поддержал введение российских войск на территорию государства. По мнению нардепа, участие стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности поможет казахским властям "навести конституционный порядок". Таким образом Шевченко одобрил введение российских войск на территорию Казахстана.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Польша #ГПСУ #Евгений Шевченко
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