А почему не Беларусь? Одиозного нардепа-"любителя лукашенко" задержали на границе с Польшей
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Шевченко успел поддержать как лукашенко, так и введение российских войск в Казахстан.
Одиозного украинского нардепа Евгения Шевченко, "прославившегося" поддержкой пособника терроризма александра лукашенко, задержали на границе с Польшей, когда он пытался перейти границу.
Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили источники "Телеграфа" в пограничной службе.
Никаких других подробностей по поводу задержания нардепа собеседник озвучить не смог, кроме того, что Шевченко задержали сотрудники СБУ при попытке пересечь украино-польскую границу. Предварительно известно, что бывшего "Слугу народа" отправили в Киев.
Напомним, что Евгений Шевченко — известный своей пророссийской позицией нардеп, прошедший в Верховную Раду в составе партии "Слуга народа", однако после визита тет-а-тет к лукашенко был исключен из монобольшинства.
Также Шевченко отметился тем, что проголосовал против отказа Верховной Рады признавать выборы в Госдуму рф из-за привлечения к волеизъявлению жителей оккупированного Крыма и Донбасса.
А уже в январе этого года Шевченко уехал в Казахстан и поддержал введение российских войск на территорию государства. По мнению нардепа, участие стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности поможет казахским властям "навести конституционный порядок". Таким образом Шевченко одобрил введение российских войск на территорию Казахстана.
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